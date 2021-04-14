Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika habere göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı 1'i kadın 2 erkek şüpheliye şafak operasyonu düzenlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı 1'i kadın 2 erkek şüpheliye şafak operasyonu düzenlendi. Başta eroin maddesi olmak üzere birçok uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acıpayam ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında şafak operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri tarafından yaklaşık 2 aydır takip edilen ve uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenlendi. İlçede 3 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda L.P., isimli kadın ile D.D. ve S.A. isimli erkek şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda eroin, hap ve birçok farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 1'i kadın 2'si erkek şüpheli ifadeleri alınmak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edileceği ve olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı