Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika habere göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı 1'i kadın 2 erkek şüpheliye şafak operasyonu düzenlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı 1'i kadın 2 erkek şüpheliye şafak operasyonu düzenlendi. Başta eroin maddesi olmak üzere birçok uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acıpayam ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında şafak operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri tarafından yaklaşık 2 aydır takip edilen ve uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenlendi. İlçede 3 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda L.P., isimli kadın ile D.D. ve S.A. isimli erkek şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda eroin, hap ve birçok farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 1'i kadın 2'si erkek şüpheli ifadeleri alınmak üzere Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edileceği ve olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 3 gözaltı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:45:28. #1.14#

title