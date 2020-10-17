Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
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Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama

17.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:59
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama

Son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 ilde 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, polis tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 ilde 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, polis tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönetiminde, dün şafak vakti Kahramanmaraş'ta 14 ve Gaziantep'te 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, dron da kullanıldı.

Baskın yapılan adreslerde narkotik köpeklerle arama yapan ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 bıçak, çok sayıda mermi ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

2'si kadın 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklarken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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