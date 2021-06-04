Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
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Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada

Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SULTANBEYLİ'de polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu, yaşanan kovalamacayla yakalandı.

SULTANBEYLİ'de polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu, yaşanan kovalamacayla yakalandı. Yolcunun kaçmak isterken takside bıraktığı kutudan 5 kilo uyuşturucu çıktı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek, kaçmaya başladı. Polisler de hemen kaçan şüphenin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada,yolcu, denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise, 5 kilo bonzai ele geçirdi. H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.

 


Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada
Son dakika haber! Uyuşturucu satıcısı ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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