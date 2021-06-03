Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde farklı türlerde uyuşturucu ve tabanca bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde farklı türlerde uyuşturucu ve tabanca bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriye mahallesinde yapılan çalışmalarda, şüpheli 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 70,33 gram metamfetamin, 46,84 gram bonzai, 2,37 gram esrar, 15 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve beraberinde 2 adey dolu fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Hakkında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak C. Başsavcılığı'na sevk edilen Ş.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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