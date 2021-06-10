Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tekirdağ'da 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ'da 2 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki ayrı ikamette yapılan aramada, 2 adet tabanca ve tabancalardan birine ait şarjöre takılı vaziyette 11 adet mermi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan S.C.A isimli şahsa 6136 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı adam, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı adam, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gervinho Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda tabancalar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:38:30. #1.16#

title