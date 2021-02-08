Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda sayfaları kesilerek kitaba gizlenen hassas terazi ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile sayfaları kesilerek kitap içine saklanan hassas terazi ele geçirildi.