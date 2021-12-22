Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, önceki gün ilçede uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik iki ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunca şafak operasyonu düzenlendi. Araban'da bir işyeri olmak üzere 5 farklı adreste yapılan operasyonda 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle Araban ilçesi Adliyesine sevk edilen 6 şüpheliden H.D., E.K., V.T. M.Y.ile M.Y. isimli şahıslar tutuklanırken, M.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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