UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ataşehir ve Çekmeköy'de, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ataşehir ve Çekmeköy'de, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 40 kişiye yönelik operasyon yaptı. Özel harekat ekipleri ve helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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