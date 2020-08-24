Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı Son dakika haberi: SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesine ekilen 37 kök kenevir bitkisi ve 10 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesine ekilen 37 kök kenevir bitkisi ve 10 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde M.K. ve oğlu T.K.'ya ait adrese baskın düzenledi. Evin arkasındaki fındık bahçesinde ekili 37 kök kenevir bitkisi bulunurken, evde yapılan aramada ise 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili baba ve oğlunu gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA