Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 73,2 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 73,2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 73,2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haber... İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonda, 73 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonda, 73 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul ve Yalova'da 3 adrese ve bir araca operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramada, 73 kilo 160 gram metamfetamin, 2 tabanca, tüfek ve 19 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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