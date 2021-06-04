Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Niğde'de sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Narkotik ekipleri Niğde'ye il dışından uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler durdurduğu şüpheli araçtan 22.66 gram sentetik kannabinoid, toplamda 260,88 gram olan metamfetaminin 259.65 gramını ise şüphelinin iç çamaşırında rulo şeklinde ele geçirildi. - NİĞDE

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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