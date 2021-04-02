Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 ayrı ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 ayrı ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli olan geniş bir çalışma başlattı. Kent merkezindeki 6 mahallenin yanı sıra Kayseri, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçuyla mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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