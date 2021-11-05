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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonuna gittikleri evde 2 ayrı suç dosyasından aranan zanlıyı yakaladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonuna gittikleri evde 2 ayrı suç dosyasından aranan zanlıyı yakaladılar

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleşen aramada, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İkamette 18 yaşından küçük uyuşturucu madde kullanan bir şahsın da olduğu öğrenildi. Ayrıca, 18 yaşından küçük şahsın 2 adet hırsızlık suçundan dolayı aranması olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde Y.Ş. (20) isimli şahsın jandarma ekipleri tarafından ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 gram skunk, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. İkamette bulunan S.T. (16), K.Y. (18) ve O.C. (18) isimli şahıslar için de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca S.T.'nin (16) UYAP sistemine kayıtlı 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. S.T., gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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