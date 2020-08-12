Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Madenköy Mahallesi'nde şüpheli Y.Y'ye ait arazide yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 9 kilogram kubar esrar, içime hazır halde tütünle karıştırılmış 500 gram esrar, 10 gram toz esrar, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Arazide de arama yapan ekipler, 3 bin 210 kök Hint keneviri ile 200 gram Hint keneviri tohumu ve 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli Y.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

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