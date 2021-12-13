Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Doğan K., (29) isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Doğan K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bir başka uyuşturucu operasyonunda yakalanan Genç Osman K., (29) isimli şahısta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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