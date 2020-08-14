Son dakika haberi | Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın
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Son dakika haberi | Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın

Son dakika habere göre Antalya'da polisin bir eve düzenlediği şok baskında satışa hazır şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberi | Uyuşturucu maddelerin satışa hazır olduğunu öğrenen polisten, adrese şok baskın
14.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:24

Antalya'da polisin bir eve düzenlediği şok baskında satışa hazır şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı görüntülere yansırken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan Alan Denetimi Projesi kapsamında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere mahallelerinde polis tarafından uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Bir ikamette uyuşturucu saklandığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisini alan ekiplerin, 12 Ağustos Çarşamba günü Yeşildere Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları uyuşturucu baskını görüntülere yansıdı. Narkotik köpek eşliğinde eve koşarak giren Narkotimler, ikamette yaptıkları çalışmada 110 paket satışa hazır vaziyette toplam daralı 32 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 110 TL para ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.

Polis, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı. - ANTALYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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