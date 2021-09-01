Son dakika haberi! Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu maddeler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik ilçede yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Aramada uyuşturucu emdirilmiş 2 adet sentetik peçete ile birlikte 1.10 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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