Son dakika haberi! Uyuşturucu iğne atan tüfeklerle hayvan hırsızlığı Son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde uyuşturucu iğne atan tüfeklerle büyükbaş hayvan hırsızlığına kalkışan 4 kişi yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde uyuşturucu iğne atan tüfeklerle büyükbaş hayvan hırsızlığına kalkışan 4 kişi yakalandı.

Kurban Bayramına az bir zaman kala kırsal bölgelerde özellikle büyükbaş hayvan hırsızlıklarında artış başladı. Farklı yöntemlerle büyükbaş hayvanları çalan kişilerin son yöntemlerinden birinin de uyuşturucu iğne atan tüfekler olduğu tespit edildi. Manisa'nın Soma ilçesi, Türkali Mahallesi Kısacıklar Mezrasında öğle saatlerinde meydana gelen hayvan hırsızlığına teşebbüs olayında uyuşturucu iğne atan tüfekler tespit edildi.

Türkali Mahallesinde yaşayan A.M. isimli vatandaş, kendisine ait büyükbaş hayvanların başıboş olarak ormanlık alanda otladığı sırada 17 GS 53.. plakalı araç içerisinde bulunan şahısların hayvanını uyuşturucu iğne ile vurarak çalmaya teşebbüs etmeleri üzerine jandarmaya şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

Jandarma tarafından olay ile ilgili yapılan araştırmada aracın kiralık araç olduğu ve aracı F.K.M isimli şahsın kiraladığı tespit edildi. Araç ile ilgili yapılan araştırmada aracın Savaştepe yolunda olduğu tespit edilmesi üzerine, Soma JASAT timi ile birlikte araç yakalandı. Araçta sürücü ile birlikte bulunan C.D., C.K. ve R.T. isimli kişiler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu iğne atan tüfek ile 23 adet enjektör ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şahıslar alınan ifadelerine müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA