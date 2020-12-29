Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı
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Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı

29.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:19
Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. (45) polisi görünce, belindeki tabancasını eline alıp, kaçtı.

ANTALYA'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. (45) polisi görünce, belindeki tabancasını eline alıp, kaçtı. Z.C., çıktığı gecekondunun çatısında yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C.'nin Baraj Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, hemen harekete geçti. Z.C. ise, polisleri görünce belindeki tabancayı eline alıp, kaçmaya başladı. Bölgeye takviye motorize ekipler sevk edildi.

Kovalamaca sırasında şüpheli, bir gecekondunun çatısına çıktı. Çelik yelek giyen polisler de gecekondunun çevresini sardı.Z.C., çatıda yakalandı. Kaçarken elinde taşıdığı tabanca ise güneş paneli içinde bulundu.

Gözaltı işlemi yapıldığı sırada bir ağaca yaslanıp bekleyen Z.C.'yi yanına gelen eşi, teselli etmeye çalıştı. Maske takılarak ekip aracına bindirilen Z.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürüldü.


Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı
Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı
Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı
Son dakika haberi... Uyuşturucu hükümlüsü çıktığı çatıda polise yakalandı, eşi teselli etmeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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