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Son dakika haberi... Uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Uyurken üzerinden kamyon geçen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Çorum'da kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Çorum'da kamyonun altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çorum'a mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 7 yaşındaki çocukları H.Y., soğan yüklü bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk acil ameliyata alındı. H.Y., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı esnada tarla kenarında uyuyan H.Y.'nin üzerinden geçerek ölümüne neden olan kamyonun sürücüsü olaydan sonra firar etti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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