Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Üsküdar'da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralanan şahsın yerde yattığı, çevredeki vatandaşların ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan patlama sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Öte yandan patlamanın şiddetiyle daire içerisinden yola fırlayan şahsın kanlar içerisinde yerde olduğu görüldü. Patlama sonrası ilk dakikalarda vatandaşların yardıma koştuğu, yaralı vatandaşı ise sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Burak Uğur - Sevgi Canpolat/İHA)

Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haber | Üsküdar'daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Patlama, Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title