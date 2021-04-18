Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Üsküdar Beylerbeyi sahilinde iskelede sıkışarak mahsur kalan kedinin imdadına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde iskelede sıkışarak mahsur kalan kedinin imdadına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Dalış timi ekiplerinin kediyi kurtarma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde vapur iskelesinin deniz ile birleştiği noktada öğlen saatlerinde bir kedi sıkışarak mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi ekipleri harekete geçti. Kedinin bulunduğu yere gelen dalış timi ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İskelenin altına giren dalış timi ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkarttı. Kedinin bota çıkarılma anı da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Üsküdar'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:02:40. #1.16#

title