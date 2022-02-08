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Son dakika haberi | Üsküdar'da patlama yaşanan bina iş makineleriyle yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Üsküdar'da patlama yaşanan bina iş makineleriyle yıkıldı Üsküdar'da patlama yaşanan 4 katlı binada yıkım işlemlerinde sona gelindi Üsküdar'da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da patlama yaşanan bina iş makineleriyle yıkıldı

Üsküdar'da patlama yaşanan 4 katlı binada yıkım işlemlerinde sona gelindi

İSTANBUL - Üsküdar'da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı.

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinelerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı beklemeye devam ettiği görüldü.

Son dakika haberi | Üsküdar'da patlama yaşanan bina iş makineleriyle yıkıldı

Son dakika haberi | Üsküdar'da patlama yaşanan bina iş makineleriyle yıkıldı

Son dakika haberi | Üsküdar'da patlama yaşanan bina iş makineleriyle yıkıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Üsküdar, Patlama, Polis, 3. Sayfa, Haber

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