Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.
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Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.

05.11.2020 23:44 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:04

Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.

İSTANBUL - Üsküdar Beylerbeyi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'den sonra polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeler ise uyarılarak tutanak tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında, alınan tedbirler kapsamında korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" açıklamasında bulunulmuştu. Alınan tedbirler sonrasında ise İstanbul'da uygulamalar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Beylerbeyi'nde ise birçok işletme saat 22.00'dan sonra kepenk indirdi. Polis ekipleri ise tek tek denetim yaparak işletmeleri kontrol etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeler uyarılarak tutanak tutuldu. Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi.

Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.
Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.
Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.
Üsküdar'da işletmeler saat 22.00'den sonra tek tek denetlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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