Son dakika haberi! ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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Son dakika haberi! ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

02.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Son dakika haberi! ÜSKÜDAR'DA EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Son dakika haberi: ÜSKÜDAR'da evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı.

ÜSKÜDAR'da evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. Şüphelilerin, olay sonrası kaçma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde bulunan bir evde hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, evde yaptığı araştırmalarda bir adet ruhsatlı tabanca ve kol saati çalındığını tespit etti.  Polis ekipleri, olay yeri çevresi ve iş yerlerinde bulunan 24 farklı güvenlik kamerasının inceledi.  Şüphelilerin olay sonrası kaçma anları kameraya yansırken, şüphelilerin kullanmış oldukları otomobil de tespit edildi. Polis ekipleri, 27 Şubat Cumartesi günü şüphelileri Maltepe'de araçta fark ederek durdurmaya çalıştı. Şüpheliler hırsızlık olayında çaldıkları saat ve tabancayı atarak  kaçtı. Şüphelilerden C.Ö., isimli kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahibine teslim edilirken, önceki gün adliyeye sevk edilen C.Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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