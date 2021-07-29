Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonucu iki daire kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonucu iki daire kullanılamaz hale geldi.

İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dairede mahsur kalan 18 yaşındaki bir kişiyi merdiven aracıyla kurtaran itfaiye ekipleri, yan daireye de sıçrayan yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dairelerin yanma anı ve mahsur kalan kişinin kurtarılması çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi
Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi
Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi
Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber! Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Prens Harry Oğulcan Engin
Spor Muslera Metin Oktay Roger Schmidt Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:41:56. #1.14#

title