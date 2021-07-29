Üsküdar'da bir binada çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonucu iki daire kullanılamaz hale geldi.

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonucu iki daire kullanılamaz hale geldi.

İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dairede mahsur kalan 18 yaşındaki bir kişiyi merdiven aracıyla kurtaran itfaiye ekipleri, yan daireye de sıçrayan yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dairelerin yanma anı ve mahsur kalan kişinin kurtarılması çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı