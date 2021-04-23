ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı şüpheli, diğer kasaları anahtar kalıbı çıkararak açmaya çalışırken yakalandı.

ÜSKÜDAR'da banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı şüpheli, diğer kasaları anahtar kalıbı çıkararak açmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli, kameralara yansıdı.

Olay, 15 Nisan'da Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde gerçekleşti. 2 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilen Ukrayna uyruklu Andru S.(50) bankadan kasa kiraladı. Andru, kiraladığı günden itibaren her gün para koymak amacı ile kasasının yanına gitti.

DİĞER KASALARA ANAHTAR KALIBI ÇIKARIRKEN YAKALANDI

Şüpheli, yine para koymak iddiasıyla 15 Nisan'da banka görevlisi ile kasaların bulunduğu alana gitti. Görevlinin yanından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan 15 anahtarı diğer kişilere ait olan kiralık kasalara deneyerek kalıp çıkarmaya çalıştı. Banka görevlisi, Andru S.'nin uzun süre içerde zaman geçirmesinden şüphelenerek yanına gitti. Durumu fark eden görevli, polis ekiplerine haber verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, şüpheliyi kasa odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında üzerinden 15 anahtar ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 1 milyon dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Nikos Dendias Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Muslera Ömer Ali Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÜSKÜDAR'DA ANAHTAR KALIBI ÇIKARARAK BANKA KASALARINDAN HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:55:37. #1.16#

title