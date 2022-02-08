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Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Üsküdar'da 5 katlı binada yaşanan patlama kamerada

Son dakika haberler... Üsküdar'da dün patlama meydana gelen 5 katlı bina, ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da dün patlama meydana gelen 5 katlı bina, ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkıldı. Meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokakta dün öğle saatlerinde, 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.

4 kişinin yaralandığı feci patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Üsküdar, Patlama, 3. Sayfa, Haber

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