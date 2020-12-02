Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
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Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı

02.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:01

Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı Saat 21.00 itibariyle Uşak'ta sokaklar boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı

Saat 21.00 itibariyle Uşak'ta sokaklar boş kaldı

UŞAK - Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Uşak'ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı
Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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