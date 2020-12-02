Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı

Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı Saat 21.00 itibariyle Uşak'ta sokaklar boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı

Saat 21.00 itibariyle Uşak'ta sokaklar boş kaldı

UŞAK - Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Uşak'ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ