Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
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Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu Uşak'ta Sarıdere köyünde çıkan orman yangınında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alan kül oldu.

Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu

UŞAK - Uşak'ta Sarıdere köyünde çıkan orman yangınında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alan kül oldu. Yangına 3 helikopterle havadan müdahale de edildi.

Uşak'ta Sarıdere köyünde henüz bilinmeyen sebepten ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar sonucunda yangın yerine 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın yerine Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'de giderek yangın yerinde incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hızlı ve titiz müdahalenin ardından yangın fazla büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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