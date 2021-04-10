Son dakika haberi! Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
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Son dakika haberi! Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Son dakika haberler... Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı tebrik etti.

Programda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, gösteri sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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