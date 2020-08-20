Son dakika haberi: Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika gündem haberine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
20.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:19
Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hacı Eldem'in (64) kullandığı 45 RA 2516 plakalı motosiklet, Eşme-Kula yolu Alahabalı köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Halil Gürmen idaresindeki 64 EH 138 traktörün römorkuna çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA