Son dakika haberi! Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi! Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Uşak'ta bir tekstil deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'ndeki bir tekstil deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın aynı binanın içinde bulunan makinelerin de bulunduğu üretim bölümüne sıçradı. Tüm binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın nedeniyle depo ve üretim bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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