Uşak'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Uşak'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Uşak'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 9 adreste yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 80 adet fişek, 4 adet el telsizi, 4 adet masa telsizi ve 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şahıstan 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç