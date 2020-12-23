Son dakika haberi: Uşak'ta sahte içki operasyonu
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Son dakika haberi: Uşak'ta sahte içki operasyonu

23.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:15
Son dakika haberi: Uşak'ta sahte içki operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 litre etil alkol, 3 litre de satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 20 litre etil alkol, 3 litre de satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslam Mahallesi ve Banaz köyündeki iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, şişelere doldurulmuş 3 litre sahte içki ve boş etil alkol bidonları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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