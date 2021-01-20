Son dakika haberi: Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Bir son dakika haberine göre Uşak'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazılarını da battaniyeye sardı.