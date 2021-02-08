Son dakika haberi! Uşak'ta kumar operasyonunda yakalanan 12 kişiye, 30 bin 544 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Uşak'ta kumar operasyonunda yakalanan 12 kişiye, 30 bin 544 lira ceza kesildi

08.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:22
Son dakika haberi! Uşak'ta kumar operasyonunda yakalanan 12 kişiye, 30 bin 544 lira ceza kesildi

Son dakika haberi... Uşak'ta, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye, 30 bin 544 lira para cezası uygulandı.

Uşak'ta, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye, 30 bin 544 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Durak Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kahvehanede bulunan 12 kişiden 4'ü kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kahvehanede bulunan 12 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmek suçundan toplamda 30 bin 544 lira ceza verildi.

Operasyonda 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Leyla Şahin Usta
Magazin Hadise Buse Varol Cem Yılmaz Didem Kınalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Uşak'ta kumar operasyonunda yakalanan 12 kişiye, 30 bin 544 lira ceza kesildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:27:57. #1.14#
title