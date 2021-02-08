Son dakika haberi! Uşak'ta kumar operasyonunda yakalanan 12 kişiye, 30 bin 544 lira ceza kesildi
Son dakika haberi... Uşak'ta, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye, 30 bin 544 lira para cezası uygulandı.
Uşak'ta, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye, 30 bin 544 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Durak Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kahvehanede bulunan 12 kişiden 4'ü kumar oynarken suçüstü yakalandı.
Kahvehanede bulunan 12 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmek suçundan toplamda 30 bin 544 lira ceza verildi.
Operasyonda 4 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık