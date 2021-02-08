Son dakika haberi! Uşak'ta kumar operasyonunda yakalanan 12 kişiye, 30 bin 544 lira ceza kesildi

Son dakika haberi... Uşak'ta, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişiye, 30 bin 544 lira para cezası uygulandı.