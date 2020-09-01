Son dakika haberi: Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Son dakika haberi: Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı
01.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:40

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı.

Tartıştığı eşi İsmail Çakır'ı (35) bıçaklayıp öldüren S.Ç. (32) ile annesi F.S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ç, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, annesi F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Hacım köyünde yaşayan İsmail Çakır ila eşi S.Ç. ve kayınvalidesi F.S. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle S.Ç. eşini bıçaklamıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İsmail Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlenmiş, S.Ç. ve F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Faik Öztrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Yıldız Tilbe Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana Karar Hakaret
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Uşak'ta kocasını öldüren kadın tutuklandı - Uşak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 20:41:24. #1.14#
title