Son dakika haberi: Uşak'ta karda mahsur kalan gençleri jandarma ve AFAD kurtardı

Son dakika gündem haberi... Uşak'ın Banaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 genci, jandarma ve AFAD ekibi kurtardı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 genci, jandarma ve AFAD ekibi kurtardı.

Murat Dağı eteklerindeki Küçükler köyü ormanlarına 34 DSE 753 plakalı dörtçeker araçla giden E.G. (22), F.K. (23) ve A.Ş. (22) kar yağışı nedeniyle burada mahsur kaldı.

Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Özel araçla bölgeye ulaşan ekiplerin kurtardığı gençlerin aracı da çekici yardımıyla ilçe merkezine getirildi. Sağlık durumları iyi olan gençler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal