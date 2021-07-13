Son dakika haberi: Uşak'ta kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken düşerek kum yüklü kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken düşerek kum yüklü kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Konak Mahallesi'nde plakasız sepetli motosikletiyle ilerleyen Ramazan Tay (81) motosikletin sepet bölümündeki tekerleğin kaldırıma çarpması sonucu dengesini kaybederek, karşı yönden gelen M.D. yönetimindeki Sivaslı Belediyesine ait 64 SC 729 plakalı kamyonun arka tekerinin altına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık