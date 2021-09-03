Son dakika haberi! Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması" davasında 20 sanığa hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması" davasında 20 sanığa hapis cezası verildi

Son dakika haberi! Uşak'ta FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında 20 sanığa hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 20 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi, 6 sanık beraat etti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen duruşmada, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları dinlendi.

Tutuklu sanık Ş.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütü üyesi olmadığını ve beraatini istediğini söyledi.

Diğer tutuklu sanık S.A. ise "Eşim Uşak'ta cezaevinde olduğu için İstanbul'dan buraya geldim. Buradaki kişilerle hiçbir bağım yok. Örgütsel ilişkim ve bağım olmadı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından tekrar başlayan duruşmada, mahkeme heyetince sanıklara son sözleri soruldu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 17 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Aynı suçtan tutuklu sanıklardan B.E'ye 8 yıl 9 ay, S.A'ya 9 yıl, Ş.B'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu kişilerin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan B.G, B.İ, B.C.U, E.N.K, H.T. ve N.S.Ö. ise beraat etti.

Uşak merkezli 12 ilde 4 Eylül 2020'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, 28 Haziran'da görülmeye başlanan davada savcı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Derya Baykal
Spor Muslera Max Meyer Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması" davasında 20 sanığa hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:02:10. #1.15#

title