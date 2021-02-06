Son dakika gündem: Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
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Son dakika gündem: Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

06.02.2021 04:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 04:50

Son dakika haber: Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.A. (34) 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken yanındaki eşi G.A. (34) ile tartışmaya başladı.

G.A, tabancayla ateş açtığı eşini Köme Mahallesi Birinci Yurt Sokak'ta kamyonetten indirerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika gündem: Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Son dakika gündem: Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Son dakika gündem: Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Son dakika gündem: Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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