Son dakika haberi! Uşak'ta doğal gaz patlamasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Uşak'ta doğal gaz patlamasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

17.12.2020 03:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 03:28
Son dakika haberi! Uşak'ta doğal gaz patlamasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Uşak'ta salı günü meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Cihan Özer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta salı günü meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Cihan Özer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, salı günü Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak'ta, bir apartmanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 65 yaşındaki Cihan Özer, İzmir'de tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özer'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cihan Özer, patlamada eşi Fatma Özer ile yaralanmış, yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Fatma Özer tedavisinin ardından taburcu olmuş, durumu ağır olan Cihan Özer ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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