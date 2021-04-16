Son dakika haberi: Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu
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Son dakika haberi: Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu

Son dakika haberi: Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasar oluşturdu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasar oluşturdu.

Ayrancı köyündeki iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin alt bölümünde hasar meydana geldi.

Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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