Son dakika haberi... Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Uşak'ta kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Uşak'ta kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

G.U'nun (48) kullandığı 38 PR 990 plakalı kamyonet, Uşak-İzmir kara yolu Gediz Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen M.K.A. idaresindeki 45 YJ 445 plakalı tıra ve V.K'nın kullandığı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü G.U, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

Son dakika haberi... Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Uşak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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