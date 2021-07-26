Son dakika haberi: Ürgüp'te uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamına çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesinde bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta ve sürücü A.S'nin üzerinde bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan