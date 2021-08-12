Son dakika haberi! Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Son dakika haberi! Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanağın ardından suların bastığı evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanağın ardından suların bastığı evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ürgüp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, zor anlar geçirirken imdatlarına ise AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, su basan binalara müdahale ederken, binaları da tahliye etti. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi! Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti
Son dakika haberi! Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selin vurduğu Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok
Selin vurduğu Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Yusuf Güney Şahan Gökbakar Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:49:34. #1.15#

title