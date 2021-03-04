Son dakika haberi | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haberi | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

04.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:42
Son dakika haberi | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 40, Irak'ta 24 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 40, Irak'ta 24 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 40 kişinin öldüğünü, 5 bin 733 yeni vaka tespit edildiğini, 867 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 833'e, vaka sayısının 413 bin 350'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 356 bin 648 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 24 kişi vefat etti, 5 bin 43 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 396 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 507'ye, vaka sayısının da 713 bin 994'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 650 bin 15'e ulaştı.

Fas

Fas'ta da hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk kez 20 Mart 2020'de ilan edilen sağlık olağanüstü hal durumunu 12. kez uzatma kararı aldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kafe, restoran ve ticari faaliyetler yürüten ticari kurumların akşam saat 20.00'de kepenk kapatması konusundaki karara 10 Nisan 2021'e kadar devam edileceği ifade edildi.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında, 21 Aralık'ta ülke genelinde 3 hafta boyunca gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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