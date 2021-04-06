Son dakika haberi! Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 100, Irak'ta 33 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 100, Irak'ta 33 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 100 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 6 bin 5 yeni vaka kaydedildiği, 9 bin 130 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 383'e, vaka sayısının 645 bin 449'a, iyileşenlerin sayısının da 561 bin 894'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 33 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 300 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 225 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 535'e, vaka sayısının 887 bin 291'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 789 bin 424'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Yılmaz Vural Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:12:40. #1.16#
title