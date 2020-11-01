Son dakika haberi... Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Son dakika haberlerine göre Ürdün'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 866'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise 496'ya yükseldi.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 866'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise 496'ya yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 37 kişi daha hayatını kaybetti ve 3 bin 259 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 866'ya, vaka sayısı 75 bin 866'ya yükseldi.

Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 bin 321 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1278 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 496'ya, vaka sayısının 133 bin 907'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 130 bin 508 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy